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台積法說會驚喜可期 二外資上修目標價至620元、630元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電（2330）先進製程發威，股價漲到「500元俱樂部」，讓外資備感壓力。瑞士信貸和摩根大通證券雙雙對台積電法說會搶先出報告，瑞信看好台積電今年營運釋出五利多，包括全球5G手機出貨上看5.28億支，滲透率優於預期、超微份額再擴大等，目標價一舉從500元升至630元；摩根大通則預期台積電釋出四重要訊息，且可能將今年資本支出拉高到200億美金之上、達215億美金，目標價也從570元升至620元，加入看好台積電將挑戰「600元俱樂部」！

瑞士信貸和摩根大通最新報告，都在開頭瞄準台積電法說會可望「報佳音」，並認為這是近期持續推漲權王的關鍵動力。瑞士信貸說，台積電針對今年營運展望，有望釋出五利多，包括該券商樂觀，全球5G手機出貨可達5.28億支，遠超過市場預期4億支至5億支，台積電5G動能看好。

其次台積電囊括蘋果多筆大單，除了近代iPhone幾乎都由台積電包辦代工，明年上下半年的新機應也會由台積電吃下多數訂單，另還有Apple Watch、iPad、Mac及AirPods，第三是超微去年運算晶片份額大幅提高，今年趨勢可望延續。

四是居家辦公到今年上半年持續維持熱度，五是工業自動化、企業級應用需求反彈，第六是市場雖然擔心庫存調整風險，但瑞信認為，去年下半年無晶圓廠庫存已經告罄，今年回補機率大。

瑞信指出，台積電今年將迎來強勁的一年，所有業務都會展現成長力道，特別是高速運算帶動，今、明年相關營收將分別成長16%、20%。除此，眾所矚目的英特爾外包，瑞信也樂觀，2022年台積電來自相關潛在商機的總額上看200億美金，超越摩根大通此前推出的百億美金，使台積電年營收再成長12%。

瑞信最新對台積電今明年每股純益（EPS）上修到21元、24元，2020年度為19.7元。

摩根大通則預期，台積電將釋出的四個重要營運資訊，分別是第1季淡季不淡，營收預測將持穩去年第4季的旺季水準；拜5奈米和3奈米擴大投入，台積電今明年資本支出將提高到215億美金、210億美金；英特爾不只會提早發包還可能在2022年底採用3奈米，壯大台積電當年營運；以及高通訂單回歸，採用4及3奈米，讓5奈米以下家族在蘋果、超微、聯發科（2454）及博通外，有新的成長動能。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷也重申，市場擔心台積電庫存調整風險，這項因素可能成為今年營運起伏的變數之一，但誠如上述有眾多客戶和強大先進製程發展，台積電受到的影響遠比其他半導體廠輕微。

摩根大通對台積電今明年EPS預測上修到21.6元、24.1元，換算增幅約11.8%、9%。

台積電 摩根

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