挑戰萬五！台股續攻高 漲11點開在14,913點

台股續攻高，今（5）日開盤上漲11.61點，開在14,913.64點，早盤在台積電（2330）、鴻海（2317）續強下，指數持續朝向15,000點進行挑戰。

昨日美股開高走低，四大指數收盤全數下跌。早盤美股道瓊與標普500均創下歷史新高。不過隨後賣壓陸續湧現，加上市場觀望喬治亞州參議員選舉，使科技巨頭FAAMG全數下跌超過1.5%，拖累道瓊盤中一度下挫達725點。所幸，尾盤跌幅有所收斂，新能源車類股則為盤面亮點。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌382.5點，或1.25%，收在30223點；標普500指數下跌55.4點，或1.47%，收在3700.65點；Nasdaq指數下跌189.8點，或1.47%，收在12698.4點；費半指數下跌12.2點，或0.43%，收在2783.21點。

法人分析，2021年開紅盤日，台股再創歷史新高，多頭格局不變。考量外資2020年賣超台股5300多億，且目前融券達116萬張，創15年來新高，整體軋空行情持續。加上2020年第4季上市櫃公司財報利多可期，以及第1季電子及傳產利多不斷，可望推動台股持續上攻，指數仍有高點可期。