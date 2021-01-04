行情不斷 連漲股法人買超氣勢佳

元旦連假後，外資買盤歸隊，台股今（4）日續有表現，連三個交易日創高，盤面上，欣興（3037）、聯發科等個股今年營運備受期待，吸引資金卡位布局，股價行情同樣熱絡，走出連漲氣勢。

市場在疫苗施打、美國財政刺激政策順利推出下，風險偏好提升，市場游資持續流入新興亞股，電子權值股強勢表現，激勵加權指數開年首個交易日價量俱揚，波段再刷新紀錄，計已連三日創高收在14,902點，高點觸及14,937點，劍指萬五門檻。

多方行情不斷，盤面資金鎖定利基電子股或轉機傳產股積極布局，計集中市場中有140檔個股已連漲三日以上，當中，鴻海、欣興、台積電、中鴻、國喬、聯發科、南電、景碩、上海商銀、世芯-KY、台達電、京元電子、嘉澤等更有三大法人資金進場加碼千張以上多單，籌碼優勢逐步建立。

相關標的皆收漲，欣興、聯發科、台達電、台積電等更創下歷史收盤新高，尤為市場關注。欣興HDI製程及ABF載板產能利用率持續拉升；聯發科為全球智慧手機晶片市占龍頭，受惠於美國對華為與海思所祭出的禁令；台達電切入電動車市場，搭上產業主流；台積電則續受惠於5G、AI及HPC需求。

法人指出，若個股短線急漲走勢凌厲，出現正乖離率過大、短期均線反轉向下或高檔爆量等訊號時，留意獲利出場時點，近期選股焦點宜放在產業供應鏈的上游族群，避開外資和投信對作的標的，待個股量能突破時，沿短期均線順勢布局。