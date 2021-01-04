鴻海集團結盟拜騰汽車 拓展電動車市場

鴻海（2317）今天表示，旗下富士康科技集團與拜騰汽車、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協定，合力加速推進拜騰首款車型M-Byte的量產製造工作，力爭在2022年第1季度前實現M-Byte量產。

這個合作案再次證明，鴻海科技集團多年來在資通訊產業的先進生產製造，與供應鏈管理的寶貴經驗，可以在電動車業施展。

根據該協定，鴻海科技集團將提供先進製造技術、運營管理經驗和產業鏈資源，應用在原有拜騰車廠的運營管理。此外，這個合作案也能帶動鴻海科技集團電動車零組件事業的蓬勃發展。

雙方從接觸到簽約，僅歷時兩個月時間，「這不只是新能源汽車產業的鴻海富士康速度，也是未來新拜騰再出發的速度。」鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，與拜騰合作是鴻海布局電動汽車領域的重要一環，鴻海將竭力幫助拜騰M-Byte早日量產，登上世界電動車的舞臺。

據了解，雙方簽署合作協議範圍僅限於業務合作，截至目前為止並無直接投資關係，也就是說沒有投資2億美元一事。