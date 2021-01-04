大摩估台積電上月營收1,300億元 挑戰新高

台積電（2330）去年11月營收1,248億元，締造歷史次高，多數外資預期，12月營收持續超過1,000億元，全年可達1.3兆元。摩根士丹利推算，台積電去年12月營收不僅將優於11月，還會突破1,300億元、有望達1,305億元，再度創下單月新高，全年營收落在1.35兆元。

摩根士丹利在台灣主要供應商12月營收預測中指出，台積電先進製程動能強勁，去年12月可望持續繳出好成績，推估單月營收可達1,305億元，首度衝破1,300億元，累積全年約1.35兆元，年增26%。

摩根士丹利樂觀台積電2021年再上層樓，除了推估總營收達1.5兆元，總股息也有機會挑戰13元。另該券商還預期世界（5347）12月營收成長到29億元，穩懋（3105）24億元，矽力-KY（6415）13.5億元，世芯-KY（3661）7.5億元，頎邦（6147）22.5億元，日月光投控（3711）525億元，聯亞（3081）2.37億元，也都是年度單月最高表現。

代工大廠鴻海（2317）12月營收預估5,367億元，股王大立光（3008）52.4億元，被動元件龍頭國巨（2327）約70.5億元。