台積電收536元、市值13.89兆 外資買超12,463張
台股今(4)日開紅盤，台積電（2330）開平走高，終場收在536元，上漲6元，漲幅1.13%，市值13兆 8,986.94億元，股價、市值雙雙刷新歷史新高紀錄，統計外資買超12,463張，連七買。
台積電今日以530元平盤開出，早盤一度下滑至528元，隨著買盤進駐，盤中一度衝高至540元，上漲10元，終場以536元作收，統計三大法人買超台積電13,296張，其中外資買超12,463張，連七買，投信賣超32張，自營商買超865張。
台積電將在1月14日舉行法人說明會，市場關注將會釋出對產業前景的看法，法人預期台積電今年第1季營運可望淡季不淡，同時看好台積電今年可望接到英特爾委外代工訂單。
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