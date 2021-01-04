快訊

疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂

台灣輸出越南確診病例 來台4年未曾出國

台股收漲169.5點 三大法人買超251.35億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(4)日開紅盤，蘋概三王齊揚，權王台積電（2330）再創歷史天價，鴻海（2317）挑戰百元，聯發科（2454）也寫下歷史天價，大盤指數終場以14,902.03點作收，再創收盤歷史新高，上漲169.5點，成交量3,457.41億元；三大法人買超251.35億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超233.05億元，投信賣超14.51億元，自營商買超（合計）32.81億元，其中自營商（自行買賣）買超11.09億元，自營商（避險）買超21.72億元。

台股2021年開紅盤，今日以14,720.25點開低，隨著蘋概三王強漲，連去年表現不佳的股王大立光（3008）也開高走高，以3,350元作收，鴻海一度觸及100元，終場以99.9元作收，漲幅8.58%，台積電收536元再創天價，聯發科收792元，同樣創新高，大盤收在14,902.03點，漲幅1.15%。

自營商 台積電

延伸閱讀

蘋概三王發功 台股漲169點收14,902點續創新高

台股巨量收長紅 漲169.5點收14,902點

聯發科盤中股價直逼800元 登台股八強

台股量增價揚站上14,900點 權證交投熱

相關新聞

挑戰兆元市值！外資看台達電 喊出400元天價

台股2021紅盤日大漲，利基型個股股價可望一波比一波高！曾對台積電（2330）、聯發科（2454）等指標股喊出天價的Al...

蘋概三王發功 台股漲169點收14,902點續創新高

台股今（4）日開紅盤繳出亮眼表現，儘管指數早盤在平盤附近震盪整理，然蘋概三王的台積電（2330）在11點過後竄高，帶動加...

台灣半導體指數今發布 五年累計報酬率達191%

半導體為我國經濟發展的重要產業，臺灣指數公司響應投資台灣半導體業的投資需求，新編製「臺灣指數公司臺灣全市場半導體指數」（...

臺灣全市場指數今發布 上市櫃股票全網羅

臺灣指數公司鑑於國內需要可完整涵蓋上市櫃股票市場全貌的投資型指數，以資各界參考、研究及投資應用，今（4日）起編製並發布「...

台股巨量收長紅 漲169.5點收14,902點

2021年開紅盤，台股今(4)日成交量突破4千億元，權值股與高價股今日股價齊揚， 集中市場成交量3,457.41億元，大...

環球晶溢價48%收購世創 為何等不及股價回檔就出手？

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶啟動斥資逾1300億元併購排名第4的德國世創公司，創台灣科技史上規模最大的海外併購案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。