台股收漲169.5點 三大法人買超251.35億

台股今(4)日開紅盤，蘋概三王齊揚，權王台積電（2330）再創歷史天價，鴻海（2317）挑戰百元，聯發科（2454）也寫下歷史天價，大盤指數終場以14,902.03點作收，再創收盤歷史新高，上漲169.5點，成交量3,457.41億元；三大法人買超251.35億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超233.05億元，投信賣超14.51億元，自營商買超（合計）32.81億元，其中自營商（自行買賣）買超11.09億元，自營商（避險）買超21.72億元。

台股2021年開紅盤，今日以14,720.25點開低，隨著蘋概三王強漲，連去年表現不佳的股王大立光（3008）也開高走高，以3,350元作收，鴻海一度觸及100元，終場以99.9元作收，漲幅8.58%，台積電收536元再創天價，聯發科收792元，同樣創新高，大盤收在14,902.03點，漲幅1.15%。