台股收漲169.5點 三大法人買超251.35億
台股今(4)日開紅盤，蘋概三王齊揚，權王台積電（2330）再創歷史天價，鴻海（2317）挑戰百元，聯發科（2454）也寫下歷史天價，大盤指數終場以14,902.03點作收，再創收盤歷史新高，上漲169.5點，成交量3,457.41億元；三大法人買超251.35億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超233.05億元，投信賣超14.51億元，自營商買超（合計）32.81億元，其中自營商（自行買賣）買超11.09億元，自營商（避險）買超21.72億元。
台股2021年開紅盤，今日以14,720.25點開低，隨著蘋概三王強漲，連去年表現不佳的股王大立光（3008）也開高走高，以3,350元作收，鴻海一度觸及100元，終場以99.9元作收，漲幅8.58%，台積電收536元再創天價，聯發科收792元，同樣創新高，大盤收在14,902.03點，漲幅1.15%。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言