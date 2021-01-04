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台灣半導體指數今發布 五年累計報酬率達191%

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
半導體為我國經濟發展的重要產業，臺灣指數公司響應投資台灣半導體業的投資需求，新編製「臺灣指數公司臺灣全市場半導體指數」（簡稱「臺灣半導體指數」），即日起於公司官網揭示收盤指數值。（本報系資料庫）
半導體為我國經濟發展的重要產業，臺灣指數公司響應投資台灣半導體業的投資需求，新編製「臺灣指數公司臺灣全市場半導體指數」（簡稱「臺灣半導體指數」），即日起於公司官網揭示收盤指數值。（本報系資料庫）

半導體為我國經濟發展的重要產業，臺灣指數公司響應投資台灣半導體業的投資需求，新編製「臺灣指數公司臺灣全市場半導體指數」（簡稱「臺灣半導體指數」），即日起於公司官網揭示收盤指數值。回測顯示，該指數過去五年報酬率達到191%。

此前資產管理業已有富邦投信和中信投信前後申請台灣半導體指數資格認可，但拿的指數都不是臺指公司編制的半導體指數，而是洲際交易所ICE編制的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」和「ICE® Factset®臺灣ESG永續關鍵半導體指數」。

根據世界半導體貿易統計組織預估，2020年全年半導體產值達到4,260億美元；工研院產科國際所IEK也預估，去年台灣半導體產業產值規模達新台幣3.2兆元，較前年成長20.7%，在全球供應鏈具有核心地位。

臺灣指數公司表示，「臺灣半導體指數」自「臺灣指數公司臺灣全市場指數」成分股中，篩選上市櫃市場產業分類屬於「半導體業」者，採用自由流通市值加權計算指數，反映國內半導體產業股票行情波動軌跡。另為確保指數投資的分散性，設計個股權重上限為30%，前五大成分股權重合計不得逾60%。

「臺灣半導體指數」即日起發布後，成分股調整同「臺灣全市場指數」，於每年3月、6月、9月及12月定期檢視成分股並調整一次。

回測至去年10月底，「臺灣半導體指數」近一年累積報酬率41.12%，五年累計報酬率191.71%，表現均優於大盤指數的14.3%及78.6%，也優於上市電子指數的27.5%及120.5%。

指數成分股檔數不固定，目前有132檔，涵蓋台股半導體產業市值比重99.92%，權重前十大成分股依次為台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、矽力-KY（6415）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、穩懋（3105）、環球晶（6488）及世界先進（5347）。

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