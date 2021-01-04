蘋概三王發功 台股漲169點收14,902點續創新高

台股今（4）日開紅盤繳出亮眼表現，儘管指數早盤在平盤附近震盪整理，然蘋概三王的台積電（2330）在11點過後竄高，帶動加權指數一度大漲204點，最高來到14,937點，不過尾盤在台積電、聯電（2303）、旺宏（2337）等賣單調節下，終場上漲169.5點，收在14,902.03點，成交量達3,457.41億元，加權指數續創歷史新高，推升上市市值突破45兆元。

美股期貨電子盤呈現下跌，亞洲股市則漲跌互見，陸、港、台、韓股呈現上漲，尤其韓股表現最為犀利，盤中漲逾2%，續創新高，而日股則呈現盤下修正。

進一步來看台股中的蘋概三王表現，台積電股價盤中曾達540元續創新高，美中不足是尾盤有調節壓力出籠，終場以上漲6元或1.1%，收在536元；另外，今日人氣王的鴻海（2317）今日開盤即銳不可擋，開高走高一度站上100元大關，尾盤收有收斂，上漲7.9元或8.5%，收在99.9元，創波段新高；股王大立光（3008）今也一吐去年怨氣，股價跌深反彈，上漲155元或4.8%，收在3,350元，收復月線關卡。

而聯發科（2454）股價開盤後，一路走高挑戰800元關卡；其他如：創意（3443）、世芯-KY（3661）、南電（8046）、同致（3552）、天鈺（4961）等股漲勢也相當凌厲，攻上漲停板。此外，航運股仍是盤面焦點，長榮（2603）、陽明（2609）也在買盤持續湧進下，股價攻上漲停價位，萬海（2615）也收漲7.9%。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，2020年雖於第1季遭遇疫情亂流，但在去美化、去中化及科技產業等利基支撐下，台股恢復迅速，後在原物料等傳產股動能於第4季也逐漸增溫下，整體盤勢健康輪動；近期更因缺櫃效應發酵，航運股也成為另一盤面亮點，各類股輪流表現。在疫苗持續進展、年底消費旺季及缺料題材等，皆為近期推升台股成長的主要力道。