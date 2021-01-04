挑戰兆元市值！外資看台達電 喊出400元天價

台股2021紅盤日大漲，利基型個股股價可望一波比一波高！曾對台積電（2330）、聯發科（2454）等指標股喊出天價的Aletheia資本今（4）日出具報告，瞄準市值節節攀高的台達電（2308）未來電動車業務將強勁爆發，首次納入追蹤給予「買進」評級，目標價達400元，為外資圈對台達電最高股價預測！

台達電2020年股價、市值大漲，在台股表現大豐收，不過隨股價已漲到近300元，外資最高的滙豐目標價僅喊285元，潛在漲幅已大為收斂，而Aletheia資本認為，市場對台達電潛力低估，長線電動車爆發的挹注可觀，一舉喊出400元的驚天價，換算台達電潛力市值可達1.03兆元！

Aletheia資本表示，這次將台達電納入追蹤標的，正看好其電動車業務將大放異彩，憑藉長達50年的電源管理產品製造經驗，以及過去十年耕耘電動車的學習曲線，台達電已為歐美電動車大廠青睞的合作夥伴，深深受惠全球電動車大量推出及快速發展。

Aletheia資本預估，台達電2020-2023年電動車收入將躍升四倍，達到新台幣18億元至20億元，晉升為集團第三大事業，展現前所未見的爆發力。

報告進一步分析，台達電去年業績已繳出驚人的表現，11月歐洲電動車營收較2019年同期大增三倍，中國電動車收入也成長2.4倍，歸因於許多地區電動車滲透率創新高，如德國來到21%，英國有16%，中國和挪威也成長到9%、80%。

但2020年全球電動車滲透率仍低於5%，總量少於300萬台，而機構預估，2025年滲透率可達15%，總量高達2,000萬台，2030年再提高到30%及3,000萬台，同期2020-2025年全球電動車充電相關的資本支出預期增加五倍至150億美金，2040年更上看5,000億美金。

Aletheia資本指出，電動車對於電源管理的需求前景龐大，從預測來看，凸顯市場對台達電的潛力低估，更重要是台達電搶攻電動車有兩大利基，一是廣泛切入通信網路、資料中心、電動車等主流應用電源管理的技術，二是進軍電動車的時間非常早，2009年就參與油電混合車的開發進而成為各大車廠一線組件廠，堪稱與西方電動車陣營有密不可分的連結。

看好台達電動能，Aletheia資本2021-2023年每股純益（EPS）預測達10.2元、11.6元及13元，並樂觀2025年電動車部門成為集團最大事業。