台股巨量收長紅 漲169.5點收14,902點

2021年開紅盤，台股今(4)日成交量突破4千億元，權值股與高價股今日股價齊揚， 集中市場成交量3,457.41億元，大漲169.5點收14,902.03點，漲幅1.15%；櫃買市場成交量681.97億元，收盤上漲1.45點，漲幅0.79%。

今日台股全面齊揚，成交量最大者如：長榮（2603）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、欣興（3037）、萬海（2615）、世芯-KY（3661）、穩懋（3105）、 創意（3443）、天鈺（4961）、大立光（3008）、南亞科（2408）、裕隆（2201）、日月光（3711）及台表科（6278）等股均呈現量價齊揚。

高價股中的六千金僅信驊（5274）與旭隼（6409）表現相對較疲軟，股王的大立光漲幅超過4%；亞德客-KY（1590）股價突破900元關卡；聯發科股價逼近800元大關，竄高到排名第八，其他如：世芯-KY、弘塑（3131）與創意等股的漲幅大之下，股價排名也急速竄升。