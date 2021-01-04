台股量增價揚站上14,900點 權證交投熱

2021年第一個交易日，台股今（4）日早盤震盪後，指數續創歷史新高，盤中大漲近200點，站上14,900點，且台股成交量能放大，投資人也積極操作權證，帶動權證市場交投增溫，今日午盤權證成交金額達27.70億元，占大盤成交金額比重提升至1%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例攀高至95.46%，維持高檔表現，而認售成交金額則略降至4.54%，顯示市場投資人對後市仍偏多看待。其中，交投最熱絡的權證，為連結鴻海（2317）的鴻海國泰07購04（076692），受惠於市場期待Apple Car商機，成為市場人氣指標。

進一步來看，標的股權證金額前五名為：鴻海、長榮（2603）、聯發科（2454）、台積電（2330）以及萬海（2615）；標的股權證金額較前一個交易日增加有鴻海、長榮、聯發科、萬海、欣興（3037）；而金額萎縮的則有台積電、華邦電（2344）以及聯電（2303）等。

台股今日量增價揚，整體盤勢也呈現健康輪動。展望後市，法人認為，隨著疫苗持續進展、年底消費旺季及缺料題材等，皆為近期推升台股成長的主要力道。目前科技產業缺貨零組件的能見度約至2021年上半年，加上元月效應持續發酵，第1季也有望淡季不淡，選股聚焦業績成長股。