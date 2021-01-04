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蘋概三王+聯發科發威 台股早盤衝上14,900點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電（2330）的蘋概三王股及聯發科（2454）今(4)日發威，領軍多頭在11點過後衝過14,900點關卡，朝向萬五點叩關。本報資料照片
台積電（2330）的蘋概三王股及聯發科（2454）今(4)日發威，領軍多頭在11點過後衝過14,900點關卡，朝向萬五點叩關。本報資料照片

台積電（2330）的蘋概三王股及聯發科（2454）今(4)日發威，領軍多頭在11點過後衝過14,900點關卡，朝向萬五點叩關；由於權值股今日買盤積極，法人說，外資在2021年開紅盤重返台股的機率大。

蘋概三王的台積電在11點過後竄高，股價曾達540元續創新高，漲幅約1.5%也拉動大盤指數再往上勁揚逼近200點；人氣王的鴻海（2317）今日開盤即銳不可擋，開高走高也隨台積電勁揚上漲5%；大立光（3008）今日開盤及維持在3%以上漲幅，盤中漲幅高曾逾5%。

此外，聯發科股價開盤後，一路走高挑戰800元關卡；其他如：南亞科（2408）、創意（3443）、欣興（3037）、世芯-KY（3661）、南電（8046）、同致（3552）、穩懋（3105）等股漲勢也相當凌厲。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，從基本面來看，農曆年前台股展望樂觀，缺櫃效應有望延續；再從資金面來看，即使12月下旬外資回補力道增溫、累積12月外資回補逾500億元，但外資2020年仍處於賣超逾5,000億元的狀況，故在明年市場展望正向支撐下、外資回補仍可期。

台積電 外資

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