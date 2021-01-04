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重倉買鴻海、台積電！00881躍開年最強ETF

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
00881開年日漲幅居台股ETF第一。券商軟體
00881開年日漲幅居台股ETF第一。券商軟體

台股今（4）天2021開年第一個交易日，在鴻海（2317）率先大漲激勵電動車、鴻家軍上攻，權王台積電（2330）再接再厲拉抬台股噴漲百點，連帶台股相關ETF也全面「飆高音」，除元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大臺灣ESG永續（00850）等台灣50相關的權值股ETF攻頂，5G ETF的國泰台灣5G+（00881）更受惠鴻海、台積電強漲，盤中最高漲破2%，成為開紅盤日最強勢的ETF！

今天台股焦點落在雙王鴻海、台積電，股王大立光（3008）雖也低檔反彈，但帶動力以鴻海激勵鴻家軍、電動車族群，台積電推動晶片等半導體股更受矚目，反映在台股ETF，00881最大持股是台積電，第二大持股是鴻海，兩檔分別投資29.6%、12.8%，光是雙王就有42%的影響力，使該ETF漲幅不斷擴大，一度高達2.3%。

00881今開高走高，由於漲幅突出，11點30分左右成交也突破2.8萬張，為去年12月16日3.8萬張以來近13個交易日新高；溢價則在0.5%內，顯示ETF大漲主要隨指數向上。

值得注意是，權值股ETF指標0050、006208、00850等雖然投資雙王也有不少比重，但都以台積電為核心，鴻海比重皆不及一成，最高的00850投資約6%，各檔ETF今日漲幅1%至2%不等，00881表現最強。

目前台股相關ETF，投資鴻海比重最高則是元大台商50（0054），達到15.2%，但台商50沒有台積電，故漲勢也不比00881。00881投資鴻海12.8%，是所有台股ETF第二高。

不過股價來看，除了00881今天收盤有望創掛牌來最高，0050、00850、006208等也都有機會攻頂，其他如富邦公司治理（00692）、富邦科技（0052）等電子股主力的ETF亦持續飆高，投資人帳面收益再增加。

台積電 ETF 鴻海

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