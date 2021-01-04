政策利多加持 IPO熱將延續燒至今年

根據PwC Global IPO Watch最近期的統計，2020年第3季全球IPO件數為477件，不但超過2020年上半年度加總的392件，且是近五年同期的新高。資誠聯合會計師事務所審計服務副營運長徐聖忠指出，台灣也是下半年出現IPO熱，預計在全球低利率下，IPO熱可望延續到今年。

2020年台灣上市櫃新掛牌家數（含櫃轉市）共30家，較2019年減少九家；集資金額146.8億元，較2019年減少133.2億元。在這30家新掛牌公司中，上半年十家，下半年20家，與全球IPO市場的趨勢一致，台灣IPO掛牌家數在第3季增加五家，第4季則增加15家，其中有十家集中在12月，這股氣勢會否持續至2021年，值得關注。

徐聖忠分析2020年台灣上市櫃新掛牌公司有三項特色：一、半導體最熱。新掛牌公司以半導體產業最多，共計五家，家數占比17%；集資金額43.0億，占IPO總集資額29%。受惠於美國與中國在半導體產業的相互角力，台灣廠商在2020年獲得不錯的轉單效益，加上半導體是台灣發展六大核心戰略產業的重要關鍵之一等因素，半導體產業相對易獲市場資金青睞。

二、集團企業仍持續孵出小金雞。2020年計有七家新上市櫃公司來自集團企業，包括：智聯服務（宏碁集團）、達亞（泛晟德集團）、威鋒電子（威盛集團）、昇佳電子（矽創集團）、陞達科技（日電貿集團）、東典光電（東碱集團）、康全電訊（訊舟集團）。顯示子公司分拆掛牌，或推動轉投資公司上市櫃，在台灣集團企業中，已是成熟的募資策略。

三、主動提供更多的ESG資訊。在30家新上市櫃公司中，有兩家已編有企業社會責任報告書，有19家則是在公開說明書中，除了揭露依規定需揭露的ESG資訊之外，也在「其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊」項下補充說明公司在企業社會責任方面的具體行動。顯示在主管機關的持續鼓勵及推動下，ESG議題已在台灣資本市場受到重視。

徐聖忠認為，台灣2021年的IPO市場，除了有資金充沛的利多外，在申請公司面及政府政策面也有正向因素。部分公司因所處產業受疫情的衝擊較大而暫緩去年的IPO計畫，隨產業復甦，有機會今年重啟IPO計畫。政策面部分，金管會年前宣布啟動「資本市場藍圖」，推出「創新板」（證交所）及「戰略新板」（櫃買中心）兩大新板塊，也簡化IPO申請，可提升公司意願及信心。