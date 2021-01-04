長榮、陽明今盤中持續領漲 再寫波段新高

長榮海運（2603）今（4）日股價一度攻上漲停，來到44.75元，來到到1999年4月以來的新高。陽明（2609）雖然被分盤交易，但早盤股價人氣旺，盤中也是攻上漲停，來到32.15元，則是來到2005年5月以來新高。萬海（2615）今天衝高來到57.5元，漲幅達8.6%。

長榮、陽明新年度開盤第一天，股價持續領軍上漲，其中，在可轉債陸續轉換後，陽明籌碼相對穩定，雖然已經被限制分盤交易，然而走勢依舊強勁，盤中順利攻上漲停。內陸運輸的志信（2611）也出現低價反彈，雖然航空走勢較為疲乏，然而貨櫃三雄大漲激勵，持續拉動運輸指數走強，一度漲幅近4%。

全球貨櫃輪運價在2020年寫下新傳奇，長榮、陽明第3季獲利告訴大家海運市場真的大翻轉，長榮海運單第3季獲利寫下81.85億元的新高，每股稅後盈餘達1.7元；陽明第2季還出現小虧，第3季獲利大逆轉單季稅後淨利達27.37億元，每股稅後盈餘達1元。

尤其，陽明因股價反彈，在證交所要求下公布最近一個月的自結獲利，單11月稅前盈餘達34.24億元，年增率1140%，稅後純益達27.05億元，年增率達739%，每股稅後純益0.92元。

最新公布2020年12月31日歐洲線運價站每20呎櫃運價站上4000元，最新運價來到4091美元；北美線的運價則是維持高檔，運價大漲讓貨櫃三雄的2020年及2021年的獲利出現想像空間。

隨著歐洲線運價反彈，相關歐洲地區特殊航線運價也跟著上漲，市場傳出，大型海運公司已經公告自1月1日起，將對從亞洲到北歐地區40呎的冷藏櫃加收旺季附加費，每40呎櫃加收2000元。