和大盤中亮燈漲停 帶動車用電子族群漲勢

和大（1536）今(4)日開盤不到半小時即亮燈漲停，車用電子族群也隨之跟漲，資金有轉移輪動跡象。

和大今日開小高盤後就直衝漲停板價114.5元，和大現金增資的發行價為每股90元，現增繳款日在1月下旬。

今日早盤汽車股的廣華-KY（1338）也亮燈漲停之外， 堤維西（1522）、裕隆（2201）、麗清（3346）、智伸科（4551）、聯嘉（6288）、三陽（2206）、為升（2231）、劍麟（2228）、車王電（1533）及中華（2204）等股盤中漲幅也在2%以上，整體汽車股的成交量能有擴增現象。

分析師表示，電動車等題材會持續發酵，雖整體族群業績上不如貨櫃三雄的表現，但投資人居高思危下，也會將資金布局在車用電子類股，在資金尚未完全從漲價概念股移轉出來前，汽車股可能會由部分指標股先行來帶動其他個股走勢。