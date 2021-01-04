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就市論勢／漲價概念股 躍主流

經濟日報 / 曾炎裕（群益投顧副總裁）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

那斯達克指數2020年大漲逾四成，台灣科技股強勢也帶動台股指數創新高。2021年多關心科技類股指數、半導體指數漲跌，會比台股指數更具有領先性。

2020年11月起，漲價概念股躍居市場主流，基本面本質上是因為疫情蔓延導致全球各產業投資停滯，造成去年第4季出現供不應求的漲價風潮，低價股反映漲價利多題材更甚於高價股。

投資人高度期待元月效應，但實務上元月和12月行情應合併觀察：若12月行情疲弱，元月效應空間較大；反之，若12月行情百花齊放，元月須留意開高走低風險。

投資建議

原則上，股價維持月線就樂觀期待，反之則穩健為宜。指數第一觀察股為台積電，元月14日法說會前若有行情，將帶動指數持續上攻。

盤面氣氛則注意成交值最大的20檔股票，涵蓋航運、DRAM、晶圓代工、面板、鴻海、IC設計、被動元件等指標股，建議逐日觀察若三分之二以上出現大跌，可能代表指數短線將回檔修正。

去年12月鴻海因外資回補持股與投信大買，利多是iPhone 12銷售佳，蘋果上修出貨，每年第4季以及蘋果發表新機時，鴻海當季獲利表現都亮麗。

此外，蘋果推動Apple Car打造電動車與自駕系統，鴻海領先衝刺電動車應用，與裕隆結盟合資成立鴻華先進，並成立MIH電動車開放平台，若蘋果與特斯拉不合屬實，台灣電動車供應鏈將是國際大廠必爭之地。

鴻海 電動車 蘋果

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