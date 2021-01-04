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台股湧錢潮／外資歸隊 點火元月行情

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股去（2020）年第4季勁揚大漲，特別是11、12月漲幅達17.4%，主要是外資轉賣為買，加上散戶前仆後繼，推升指數周線連九紅、創近22年來最長連紅紀錄。

法人指出，隨外資長假告終陸續歸隊，元月行情添柴火，台股本周將續創歷史新高、不排除挑戰萬五大關。

根據統計，外資11月起轉賣為買，合計11、12月大買台股1,654億元，使得2020全年賣超金額降至5,395億元。上周台股國曆封關，外資單周大買442億元，明顯加大買超力道力拼年終績效。

代表散戶的融資餘額，12月31日達1,873億元，較10月底的1,567億元，大增306億元。隨台股行情屢創新高，顯示散戶進場加碼不手軟、追漲不接低。

觀察過去兩個月，投信小賣4億元、自營商小買32億元，八大官股券商則是明顯與外資對作，賣超258億元。從籌碼面觀察，台股近兩個月強勢上揚，主要受惠外資大買與散戶力挺帶動。

時序步入2021年，法人分析，今（4）日是新年度第一個交易日，市場氛圍普遍正向樂觀。由於美元指數持續走低，亞幣近期維持強勢，帶動外資過去兩個月紛紛挺進新興市場。

台股由於受惠新台幣強升，吸引國際資金來台買股，預期在主要央行寬鬆政策不變之下，後續資金動能仍強。而散戶過去兩個月之所以同步大買台股，主要是因為低利率形塑出有利的投資環境。

台股 外資

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