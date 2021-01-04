台股「三高一低」優勢 法人按讚

法人分析，台股今年具「三高一低」優勢，包括高經濟成長率、高股息殖利率、高企業獲利成長率，以及低利率之下，今年指數表現預期仍可持續亮眼，內外資法人普遍不看淡。

去（2020）年底國發會訂定 2021 年經建目標，台灣經濟成長率區間目標為3.8%至4.2%，上限值不只較主計總處 預測數增加0.37個百分點，也是近九年最高。

高殖利率方面，根據交易所資料，台股殖利率3.67%，全球僅次於英國、新加坡排名第三，高殖利率自然吸引國際資金不斷流入。

至於高企業獲利成長率，外資預期今年均值可達13.9%（2020年為14.8%）；台新投顧預估，台股2021年企業獲利成長率有17%（2020年預估11%）。產業來看，預估傳統產業2021年獲利將成長53%，電子業則是15%。

此外，由於全球央行實行低利率政策，低利環境也使全球資金持續寬鬆，容易使金融資產竄升，帶動股市資金動能不墜，加上美國聯準會率先採取「平均通膨目標」政策框架，因此預期央行寬鬆政策快速轉變機率仍低。

隨著台股今年具「三高一低」優勢，內外資對於2021年台股多不看淡，普遍預期指數不僅「萬五」大關輕鬆達陣，甚至上看「萬六」。