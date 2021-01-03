台股明天開紅盤 經理人看好多頭行情

台股去年封關收紅，加權指數收在14732.53點的新高，展望今年盤勢，基金經理人表示，在企業獲利能見度持續向上的環境中，台股多頭行情至少能延續至上半年；在基本面與資金面雙軌激勵之下，首季見到加權指數續創新高的可能相當大，問鼎「萬五」大關氣勢強烈。

保德信高成長基金經理人葉獻文說，回顧去年台股表現相當可圈可點，且短中長均線全數上揚，顯示多方力道強勢，加權指數年度大漲2735.39點，漲幅高達22.8%，在全球主要股市中名列前茅，僅次於美股、陸股與韓國股市，且隨指數揚升，台股市值也同步改寫歷史新高水準，高達44.88兆元，市值於年度大增8.41兆元。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，由於各國政府強力作多，縱然英國傳出變種病毒，歐美疫情也有惡化的趨勢，但是受惠於疫苗進程加速與美國紓困案朝樂觀方向進展等因素激勵，今年年底 一反往常，結帳行情並不明顯，法人並未明顯出脫調整持股。資金方面，可以觀察到台股資金出現由電子輪動往低基期、具備轉機性題材靠攏的趨勢，這波行情也可望受惠良性的資金輪動，可望一波到底走到農曆年。

展望2021年，葉獻文認為，在企業獲利能見度持續向上的環境中，台股多頭行情至少能延續至上半年，且2021年上半年還有低基期效應待反應，配合全球央行資金大放水，可預期企業獲利年增率將改寫波段新高，據估計，今年首季台股企業獲利年增率將達13%，進入第二季更將躍增至43%，並於今年全年度持續加速成長，在基本面與資金面雙軌激勵之下，首季見到加權指數續創新高的可能相當大，問鼎萬五大關氣勢強烈。

葉獻文表示，台股還有高殖利率的吸金優勢，可望於2021年第二季開始發酵，由於全球金融市場低利率趨勢不變，美元又處於相對弱勢，相較之下，台股殖利率長期優於鄰近國家，加上台股企業獲利基本面進入2021年的成長力道備受矚目，且2020年外資對台股站在賣方，而統計歷史數據，外資鮮少連續兩年賣超台股，代表未來國際資金回補機率大增，因此儘管全球市場不時出現雜音，預期台股的股利率優勢仍將吸引外資挹注。

針對選股方向，葉獻文表示，現階段盤面資金明顯聚焦傳產股與漲價、產能吃緊等題材股，包括鋼鐵、塑化、紡織、航運、造紙、電子元件等，但就中長線展望而言，電子類股中的5G、高速運算、新能源車等預期仍是台股多頭的重要推手與投資主軸，投資人若想參與台股行情，不妨於指數拉回時逢低布局，目前區間低點以月線1萬4000點附近為主，高點則樂觀看待。