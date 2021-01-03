聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶賺高配息 獲利爆發股先買先贏

經濟日報 / 記者廖賢龍／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

2020年台股創歷史新高，上市櫃公司獲利成長可期，企業配息水準接續為市場關注焦點。法人指出，農曆年前後往往是布局配息概念股的好時機，可留意獲利大幅成長的公司對股息大放送的利多。

群益投顧董事長蔡明彥表示，農曆年後，上市櫃公司陸續召開董事會，準備通過前一年度財務報表，也會討論配息水準；通常農曆年前後是布局具配發高股息股票的時機。

去年財報將在今年3月31日完成公告，獲利大幅成長的公司通常會提早公布，根據CMoney統計，去年累計前三季EPS超過2元、且已賺贏2019全年EPS的上市櫃公司有218家；如果是累計前三季EPS超過5元且賺贏2019全年EPS的上市櫃公司仍有84家。法人預估，今年大幅提高配發股息的公司家數將非常多，可好好挑選股價遭低估的公司進行布局。

2020年前三季累計EPS超過10元且已賺贏2019全年的26檔個股中，以鈊象、達新、華碩、國巨、聯發科、漢唐、台積電、聯詠、穩懋、宏正等股的配息率相對較高；此外，2020年累計前三季EPS超過10元且年增率超過50%以上者，包括鈊象、祥碩、達新、華碩、精測、亞德客－KY、恆大、聯發科、漢唐、台積電、南六、泰博、聰泰、穩懋、京鼎、宏正、政伸及鼎炫-KY等股，有機會配發股息比2019年還要多。

不過，也要留意部分公司採季配息或半年配息的做法，例如，台積電即為季配息；達新也決定半年配息，董事會已決議2020上半年盈餘採每股配息4元，配息基準日為12月5日。

蔡明彥說，投資人還可留意印刷電路板、電子代工（EMS）、高股息ETF成分股、特用化學、鋼鐵、IC通路與金融股中，有些個股配息將會不錯，但股價基期相對較低者，都是可布局的高殖利率股。

配息 高股息 台積電

延伸閱讀

晶圓代工先進製程需求旺 業界預期今年產能吃緊

長榮、萬海 聚焦長天期

謝金河：傳產股窗外有藍天

穩懋賣宏捷科股 賺7,638萬

相關新聞

搶賺高配息 獲利爆發股先買先贏

2020年台股創歷史新高，上市櫃公司獲利成長可期，企業配息水準接續為市場關注焦點。法人指出，農曆年前後往往是布局配息概念...

京東方打進蘋果鏈 概念股樂

外電消息傳出，中國大陸面板龍頭廠京東方去年12月底通過蘋果OLED面板供貨測試，預計今年首季量產出貨，加入iPhone ...

四大投顧力薦 兩招聰明存股

存股當道，但存股不能傻傻存，尤其在台股進入歷史高檔之際，更要精挑細選。綜合第一金、日盛、統一、台新等四大投顧篩選基本面，...

三操作心法 衝高勝率

存股成為國內小資股民王道，卻非人人存股都賺錢，因為賺錢有眉角。專家建議存股族選好標的後，還要謹記三操作心法，包括紀律投資...

別只買0056！2021高股息ETF這樣挑 更聰明

台股2020年完美封關，光是12月台股就大漲千點，多頭年底急行軍不僅激勵大盤創紀錄，台股掛牌的高股息ETF也全面繳出正報...

ETN趨勢導航／三槓桿商品 寫佳績

台股本周受益於法人衝刺年底作帳行情，持續震盪走堅，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，永豐富櫃200正2N（02...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。