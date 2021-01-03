搶賺高配息 獲利爆發股先買先贏

2020年台股創歷史新高，上市櫃公司獲利成長可期，企業配息水準接續為市場關注焦點。法人指出，農曆年前後往往是布局配息概念股的好時機，可留意獲利大幅成長的公司對股息大放送的利多。

群益投顧董事長蔡明彥表示，農曆年後，上市櫃公司陸續召開董事會，準備通過前一年度財務報表，也會討論配息水準；通常農曆年前後是布局具配發高股息股票的時機。

去年財報將在今年3月31日完成公告，獲利大幅成長的公司通常會提早公布，根據CMoney統計，去年累計前三季EPS超過2元、且已賺贏2019全年EPS的上市櫃公司有218家；如果是累計前三季EPS超過5元且賺贏2019全年EPS的上市櫃公司仍有84家。法人預估，今年大幅提高配發股息的公司家數將非常多，可好好挑選股價遭低估的公司進行布局。

2020年前三季累計EPS超過10元且已賺贏2019全年的26檔個股中，以鈊象、達新、華碩、國巨、聯發科、漢唐、台積電、聯詠、穩懋、宏正等股的配息率相對較高；此外，2020年累計前三季EPS超過10元且年增率超過50%以上者，包括鈊象、祥碩、達新、華碩、精測、亞德客－KY、恆大、聯發科、漢唐、台積電、南六、泰博、聰泰、穩懋、京鼎、宏正、政伸及鼎炫-KY等股，有機會配發股息比2019年還要多。

不過，也要留意部分公司採季配息或半年配息的做法，例如，台積電即為季配息；達新也決定半年配息，董事會已決議2020上半年盈餘採每股配息4元，配息基準日為12月5日。

蔡明彥說，投資人還可留意印刷電路板、電子代工（EMS）、高股息ETF成分股、特用化學、鋼鐵、IC通路與金融股中，有些個股配息將會不錯，但股價基期相對較低者，都是可布局的高殖利率股。