三操作心法 衝高勝率

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

存股成為國內小資股民王道，卻非人人存股都賺錢，因為賺錢有眉角。專家建議存股族選好標的後，還要謹記三操作心法，包括紀律投資、檢視財報、善設停利點。

關於紀律投資，統一投顧董事長黎方國指出，小資族存股策略無非是以時間換取空間，長期存好股一定持之以恆，可選每個月固定一天進場，不要半途而廢；如手邊有餘裕，又遇到股市大跌時，可以機動加碼，攤低總成本。

再來是檢視財報，日盛投顧總經理鐘國忠表示，存股一定要選產業趨勢正向個股，才不會賺到股息，卻賠了價差，甚至吃光股息還倒貼，尤其是電子股產業循環短，更要留意營收、獲利面變化。如無暇作功課，建議存股標的首選大型龍頭股搭配ETF。

鍾國忠進一步提醒，即便是中長期穩穩賺存股族，至少每三年要檢視該產業所處環境。如果是積極賺存股族，收入有限者以定期定額為主，若資金較寬裕者，因金牛年高檔震盪將加大，可伺機低進高出，設定自己能接受的停利點，例如股價低於平均成本10%~15%時可加碼，當股價達到停利滿足點時便賣出持股。

存股 財報

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