四大投顧力薦 兩招聰明存股

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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存股當道，但存股不能傻傻存，尤其在台股進入歷史高檔之際，更要精挑細選。綜合第一金、日盛、統一、台新等四大投顧篩選基本面，2021年不貪心的存股族想要穩穩賺個股，可參考兆豐金、中保科、元大高股息等，若想在一年內存股積極賺資本利得族群可考慮穩懋、宏捷科等。

根據臺灣證券交易所統計至去年12月25日，2020年歸戶後的投資人開戶數增加超過65萬戶，為近20年來增加最多的一年，累計開戶股民逾1,122萬人，將近半數國人開戶，投資台股堪稱全民理財運動，當中新興熱門投資術莫過於存股。

存股策略可分兩大類，一是穩穩賺類型，偏中長期投資，至少投資三年，以賺股息為主；另一類型是積極賺，偏向短期，目標是一年內透過存零股賺到資本利得及股息。

日盛投顧總經理鐘國忠、台新投顧副總黃文清認為，穩穩賺存股最好是挑選大型龍頭股，或較不受景氣循環影響的民生消費股，大多長年股息配發穩定，也能完成填息，更重要的是股價波動較低，投資成本不易被侵蝕。

例如國內保全業龍頭中保科，因屬內需型產業較不易受景氣波動影響，近五年獲利中，除2016年因復興航空解散使該年度每股純益降至1.4元外，其他年度每股獲利都在4.5~4.9元，獲利穩健，現金股息發放率約84%，平均現金股息殖利率4.4%，去年前三季每股獲利3.69元，全年有機會超過往年，長年股價約在85元左右。

又如金控股也是台灣股民偏好標的，以兆豐金為例，旗下兆豐銀資產品質穩健，預估淨利差已於去年第3季落底；近五年平均每股獲利2元，股息發放率78%，平均股息殖利率5.5%，股價波動相對小。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國指出，想要積極賺價差的存股族，則是一定要挑選產業趨勢向上個股，以今年為例，半導體相關、電動車、5G等都有表現機會。

以半導體設備廠漢唐為例，近五年每股獲利由5.2元逐年成長至14.7元，去年前三季每股獲利已達16.52元，創歷史新高，在手訂單超過430億元，今年展望樂觀；近五年股息發放率平均約98%，平均股息殖利率7.8%。

又如記憶體產業將是今年第1季重點產業，存股族有機會先賺取資本利得，如群聯、至上等都可列入考慮。

高股息 存股

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