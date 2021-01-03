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京東方打進蘋果鏈 概念股樂

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導
京東方打進iPhone 12 OLED供應鏈，台廠可望受惠。（本報系資料庫）
京東方打進iPhone 12 OLED供應鏈，台廠可望受惠。（本報系資料庫）

外電消息傳出，中國大陸面板龍頭廠京東方去年12月底通過蘋果OLED面板供貨測試，預計今年首季量產出貨，加入iPhone 12 OLED供應鏈；法人指出，鴻海集團旗下觸控模組廠業成GIS-KY為京東方合作夥伴，有望受惠最深，驅動IC大廠聯詠及快閃記憶體商旺宏也有機會受惠。

據悉，京東方去年二度未通過蘋果品質審查測試，錯失首波iPhone 12 OLED供應行列，如今歷經多次調整，近期良率及品質已可達到量產要求，估計今年首季有望開始出貨，並為蘋果解決零組件缺貨的燃眉之急。

針對外電消息，台系供應鏈均不予置評。不過業界人士透露，GIS原本就是京東方的觸控模組供應商，加上GIS大陸成都廠鄰近京東方廠區，雙方早就展開密切合作，聯詠與旺宏也有機會獲得京東方訂單。

業界人士表示，GIS去年中就已與京東方簽訂OLED觸控模組獨家供貨合約，原期盼9月就能趕上第一波供貨，無奈京東方第一時間未能通過蘋果品質審查，一路延宕至年底才完成相關認證測試。

事實上，蘋果iPhone的OLED面板過去一直由三星長期獨家供貨，近年來雖然LGD加入供貨行列，但供貨比重無法與三星比擬，加上韓系OLED面板廠幾乎都使用當地自家供應鏈，台廠毫無機會切入；反觀京東方採取供應鏈外包策略，因此對台廠是一大機會。

未來京東方若能穩定供貨OLED面板，不光是GIS，包括聯詠、旺宏等台廠也都有機會加入其供應鏈，屆時OLED面板市場競爭就會從三星寡占局面變成百家爭鳴，蘋果為了降低成本，勢必會逐步釋單給非韓系供應鏈。

法人指出，在OLED面板市場競爭中，紅色供應鏈顯然已是台廠戰略合作夥伴，因此「聯中抗韓」為目前台系觸控廠核心策略，但前提是京東方OLED良率及供貨能力必須盡速拉升，才有機會在iPhone供應鏈中站穩一席之地。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

京東方 OLED 面板

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