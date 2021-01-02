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四大名師預測／台股掀作夢+紅包行情

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股2020年封關以14,732點歷史新高畫下完美句點。法人指出，美股高檔震盪、多頭氣盛，近十年元月上漲機率達七成利多撐腰，對元月行情審慎樂觀。但需提防漲多回馬槍，嚴控持股水位。

美股受益於新冠肺炎疫苗陸續施打，新一輪經濟振興方案過關，四大指數在封關日同步收紅，道瓊、標普指數更雙雙締造歷史新猷；那斯達克距離高點僅約10點；台積電ADR上漲0.13%至109.04美元，續創歷史高點，有利下周紅盤走勢。

綜合富邦投顧董事長蕭乾祥、群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生、兆豐國際投顧董事長李秀利等四大名師看法，市場看好疫苗問世有助經濟景氣復甦，加上熱錢充沛，以美股為首的全球股市牛氣沖天。

台新投顧副總經理黃文清分析，近十年表現來看，除2014年、2016年、2020年外，其餘七年元月台股均呈現上漲，主要是年初作夢行情、農曆年前後紅包行情匯聚，尤其今年第1季淡季不淡，更添增多頭柴火。

李秀利、儲祥生認為，美聯準會（Fed）日前上修明年經濟預測，並維持近零利率，美股也無泡沫化疑慮，因此外資買盤提前回籠，卡位台股元月行情。預期這股氣勢有機會延續至月初，若紅盤日直接開高，可能看回不回。

但名師們提醒台股現階段最大利空就是「漲多」，尤其去年11月、12月均大漲超過1,000點，加權指數與年線乖離已超過20%，一有風吹草動可能引發獲利賣壓，加上交投熱絡的貨櫃航運等漲價概念股頻爆大量，籌碼趨於凌亂，建議留意追高風險。

元月看好的主流族群，以股價經過一段時間整理，且具有做夢題材的電子股較有機會出線，尤以成長趨勢較為明確的5G、電動車、資料中心等相關中小型股，可望重獲青睞。

台股 美股

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