股海自由行／記憶體、鋼鐵 成長動能強

台股2020年封關創歷史新高，寫下令人驚豔的驚奇，封關日受到美國費半指數大漲1.7%激勵，台股震盪收高，指數收在14,732，上漲44點，日成交量2,606億元。原物料股擺尾，12月大漲7.4%，2020年共漲22.8%；電子、金融、傳產三大次族群創下年度新高，同步位於短中長期均線之上，偏多格局不變。

展望2021年，景氣循環股有望續強，電子新產品將陸續發表，加上外資回流助攻，元月行情不看淡。

從企業獲利的角度來看，2020年受到疫情的影響且預期相關需求延續下，2021年企業獲利預估將成長16.8%，除了電子產業增長動能延續外，傳產族群包含塑化、鋼鐵等皆因基期較低，伴隨2020下半年經濟活動重啟所帶動的需求回溫延續到2021年，年增幅度大幅增加。

明年台股整體仍偏多看待，5G手機的滲透率持續墊高、疫苗普及讓傳產族群陸續加入復甦行列，突破15,000點指日可待。

記憶體趨勢看好，研調機構集邦科技公布的12月中旬DRAM現貨價已開始反彈，預估今年第1季合約價將同步跟上，今年全年報價將反彈約三成；記憶體市場可望重啟上升循環，預估將維持至少一年；DRAM價格最快在第1季就會上漲，NAND Flash也可望提前至第2季終止跌勢，由於大廠逐漸退出，加上晶圓代工產能吃緊，使利基型記憶體供需較為吃緊，南亞科日前對其利基型記憶體產品上半年展望樂觀，部分訂單能見度已可看至下半年，相關個股可望因此受惠。

此外，鋼鐵業的復甦持續，隨著海內外製造業復甦，鋼鐵報價去年第3季以來開始出現轉機，在今年疫情逐漸消退，鋼鐵業將延續成長動能。投資方向可留意以下三個族群，包含碳鋼、建築用鋼以及風電用鋼，碳鋼部分受惠需求復甦，鋼價持續走揚，今年獲利大幅好轉；建築用鋼部分受惠國內工程需求強勁，加上疫情和緩將加速工程施工進度，獲利將顯著成長；風電部分則受惠案件施工進入高峰，風電相關營收貢獻將逐步放大。

新冠病毒檢測需求龐大，在現有正規 COVID-19治療藥物瑞德西韋的藥效有限之下，其他能真正治療或預防COVID-19的新藥與疫苗都需要更多的時間去研發或觀察，各國政府為了讓受挫的經濟盡快回歸正軌，只能透過加大有效篩檢規模與適當的隔離控管，導致全球因COVID-19而生的龐大檢測需求正不斷膨脹。

現下歐洲、美國陸續傳出二次疫情爆發嚴重，多國已陸續實施部分封城，疫情再度嚴重爆發的美國為了控制疫情擴大檢測，歐洲各國加總估計也至少超過100萬次，其中法國、義大利與英國每日檢測總數就達70萬次，檢測對象為高危險族群、確診病患、即將進行手術的患者、長照設施相關人員，估計整個市場還有很大成長空間，在疫苗未完全普及前，檢測需求仍殷切。（作者是台新投顧總經理）