新股掛牌熱 九檔聚焦

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股2020年量價齊揚，雖然新冠肺炎疫情導致新股掛牌家數縮減至31家，但多數走出蜜月行情，有13家漲幅逾三成，部分價差較大個股甚至引發抽籤熱潮；興櫃股也因資金行情推波助瀾，表現大放異彩。

展望2021年，大型承銷商抱持審慎樂觀態度，主要是疫情持續干擾海外查核作業，預期IPO件數成長有限，但多頭氣氛令具題材個股有表現空間，穎崴、長聖、亨泰光、穎台、長榮鋼鐵、永豐實、力積電、八方雲集、綠界科技等都是關注焦點。

台股去年3月中旬後上演V型反轉行情，市場氣氛由空翻多，買股票再度成為全民運動。但在新股掛牌時程方面，去年含二件櫃轉市在內，上市櫃IPO家數降至31家，低於金管會的52家目標，也較前一年的39家下滑。

所幸市場資金充沛，散戶積極投入股市，包括亞洲藏壽司、汎德永業、康全電訊、意德士科技、威鋒電子等熱門IPO股，都激起申購熱潮，掛牌後大多出現蜜月行情，讓中籤投資人荷包滿滿。

統計去年不含櫃轉市的29檔IPO新股，以承價價計算，以12月11日才掛牌的耀登漲幅241.3%最亮麗，其次為州巧88.6%、應廣66.6%、威鋒電子41.6%。

IPO 台股 疫情

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