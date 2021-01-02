存股族淘金 五題材帶財

2020存股大爆發，台股新開戶、總開戶、交易量都締造好表現；觀察股民愛存龍頭股、金融股，「護國神山」台積電股民年增23萬人最強，總股民飆到60萬新高，高殖利率金控的玉山金、兆豐金等也進榜人氣十強。法人認為，半導體龍頭和金融股都具備股利持續成長優勢，2021可持續布局。

此外，2021年投資人可存股一到三年的潛力股還有電動車、內需股及食品股。特別是蘋果車（Apple Car）供應鏈，永豐期貨副總經理廖祿民、國泰證期顧問處協理簡伯儀認為「必備」，雖然部分概念股已大漲，但電動車商機才起飛，長線看現在「並不貴」，投資人能入手高價股的零股，也能留意導線架、零組件升級相關的中低價個股。

2020年台股驚奇連連，存股風氣大盛帶動台股新開戶暴增，成交量衝高，買股堪稱是「全民運動」。台積電一年股民狂增23.8萬人，拿下年度人氣王，既打破權王本身股民成長紀錄，也是年度唯一增加20萬股民的熱門股；總股民來到60萬新高，晉升台股四強。

二、三名皆由金融股拿下，分別是曾被外資圈力拱的玉山金和高殖利率公股金控兆豐金，各增加17萬與11.4萬股民，玉山金總股民首見突破40萬，為國人最愛存的兩檔金融股。

廖祿民表示，從2020年股民最愛買的股票來看2021年，最看好台積電和聯電，主因半導體應用不斷擴大，傳統3C需要半導體，5G、電動車也要半導體，產業重要性已滲透各處且上游到下游雨露均霑，手中有這兩檔股票的股民，可以繼續存股。

很多股民也愛存金融股，他認為，相較於電子股有成長性，金融股比較屬於低基期、低波動的股票，因此適合手中有閒錢想穩領配息的投資人長抱。