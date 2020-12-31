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台股亮麗封關再創歷史新高 2021展望正向

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
2020年台股封關，收在14732點新高，全年上漲2735點，全年漲幅22.8%。 報系資料照
2020年台股封關，收在14732點新高，全年上漲2735點，全年漲幅22.8%。 報系資料照

31日台股封關，盤中維持高檔震盪、類股輪動格局，延續多頭氣勢，三大法人持續偏多，終場以上漲44.83點作收，收在14732.53點，再創歷史新高，亮麗封關；2020年全年上漲2735.39點。成交量2235.38億元。周線收紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，回顧2020年，即使第一季遭逢全球疫情亂流，但台股很快擺脫陰霾，且在去美去中化、台灣半導體等科技利基撐腰下，率先逆勢突圍；進入第四季，原物料等傳產股動能逐漸增溫，健康輪動；近期缺櫃效應發酵，航運股更成為另一亮點，全年台股上漲超過26%。

仔細檢視推升台股力道，廖哲宏表示，第四季下半場台股集眾多利多，包括：疫苗進展快速、年底消費旺季致使供需緊俏、缺料題材持續發酵，加上全球主要央行貨幣政策維持寬鬆，經濟基本面維持正向發展；此外，產業營銷進入旺季，各國股市技術面轉強，市場投資氣氛樂觀，配合元月效益提前發酵眾，有利支撐台股後市。

廖哲宏表示，在電子領域中，近期有愈來愈多零組件處於供不應求狀態，除了先前供貨吃緊的八吋晶圓、面板、面板趨動IC、ABF載板，近期BＴ載板、封測、MCU、MOSEFT、利基型記憶體以集NOR Flash紛紛看到供不應求、交貨周期拉長情形，而且陸續有廠商調漲價格，這也顯示零組件缺貨漲價、反映科技需求復甦的最佳寫照。

此外，廖哲宏表示，華為切割榮耀品牌以及華為本身陸續拿到4G手機零組件的出貨許可，有機會讓原本受負面影響的華為供應鏈在未來看到正向調整，也可能讓目前許多供應吃緊的零組件更進一步擴大供需缺口。

展望後市，廖哲宏表示，現階段許多缺貨的零組件能見度達明年上半年，且第一季有機會淡季不淡，這讓在科技領域相關缺貨漲價零組件持續成為市場關注焦點之一。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，不只有電子股有缺料、缺貨效應備受市場關注，傳產領域包括：原物料、鋼鐵、航運、甚至是造紙等近期也明顯受惠於缺櫃發酵而出現漲價效應，受到市場資金青睞。

蕭惠中表示，從基本面來看，農曆年前台股展望樂觀，缺櫃效應有望延續；再從資金面來看，即使12月下旬外資回補力道增溫、累積12月外資回補逾500億元，但外資2020年仍處於賣超逾5000億元的狀況，故在明年市場展望正向支撐下、外資回補仍可期。

台股 4G 漲價

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