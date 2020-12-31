期交所：今年期貨交易量3.4億多口 創歷史新高

期交所統計，今年台灣期貨市場交易量為3億4139萬3346口，創歷來新高。前一次年度新高量為107年所創的3億808萬3576口，今年的交易量較前一次新高量成長一成之多。

期交所指出，今年因全球新冠肺炎疫情及國際政經情勢動盪，國際金融市場波動較大，市場避險及交易大增，交易量及日均量（139萬3442口）分別較108年大幅成長30.9%及29.3%。

分析今年台期貨市場交易成長動能，期交所表示，首先是期貨類商品交易量較去年大幅成長55%，選擇權類商品則有逾18%的成長幅度；國內外小型契約交易漸為潮流，台灣期貨市場亦可見到此一趨勢。四大主力商品中，小型台指期貨交易量較108年成長102%最多，其次為台股期貨成長逾35%、股票期貨成長28%，台指選擇權則成長近19%。

另外則是由於年中國際股市波動加劇，夜盤各式避險及交易策略湧現，推升交易量，今年夜盤交易量為8539萬8929口，較去年5480萬1987口成長55.83%；今年夜盤占日盤同商品交易比重為37.5%，較去年的29.8%成長7.7個百分點。其中美股指數期貨（美國道瓊期貨、美國標普500期貨及美國那斯達克100期貨）夜盤合計交易量為291萬5273口，較去年大幅成長44.05%，成長力道強勁，已成為臺台期貨市場明日之星商品。