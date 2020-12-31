台股價量齊揚在全球主要股市排第三 金管會：有兩因素

台股今天封關，金管會表示，今年以來台股因基本面佳及國內疫情控制得宜，價跟量表現均不錯，股價指數上漲22.8%，平均日均量則大增67.17%，在全球主要股市中表現排名第三。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，台股今年價跟量表現均不錯，今天封關日14,732.53點，創歷史新高，跟去年相比，上漲22.8%。

今年以來，集中市場平均日成交易量為2,007.31億元，比去年的1,200.76億元，增加67.17%。

蔡麗玲說，主要是台灣資本市場基本面健全，防疫佳相較全球受影響相對小。台股表現平穩，只有3月中到4月初的15個營業日，收盤指數在萬點以下，4月8日股價指數重新回到萬點後，都持續在萬點以上，到年底封關日止，已連續186個營業日在萬點以上，

台股在今年12月4日，收盤指數突破1萬4千點關卡，到年底封關日，已連續20個營業日，均穩定維持在1萬4千點以上，台股今年整體表現亮眼，價量齊揚。

金管會表示，今年以來到12月30日，台股股價指數比去年同期上漲22.43%；平均日成交量則增加66.98%。

同期間，全球主要股市，股價指數表現為，日本漲16.01%、香港跌3.7%、韓國漲30.75%、上海漲11.94%、深圳漲36.15%、新加坡跌10.97%、美國漲6.3%、英國跌12.46%。

平均日成交量方面的增幅，則是日本13.91%、香港48.34%、南韓144.51% 、上海45.85% 、深圳68.81% 、新加坡34.22%、美國20.55% 、英國1.11%。

跟全球主要股市相比，台股價、量表現分別排名第三，蔡麗玲表示，南韓及深圳股市的基期低，台股波動則相對平穩。