台股收紅封關 2020年連186個營業日站穩萬點之上

告別2020年，台股今封關日，終場以14732.53點作收，收盤指數創歷史新高。金管會證期局今表示，台股今年價跟量表現都不錯，全年僅有3月中旬至4月初的15個營業日收盤指數在萬點以下，迄年底封關日已連續186個營業日在萬點以上，相較於全球各國股市普遍受疫情影響呈現劇烈震盪走勢來說，台股普遍維持平穩。

證期局副局長蔡麗玲回顧，今年台股價量齊揚，今封關日集中市場加權股價指數14732.53點，收盤指數創歷史新高，且與2019年底相較，今年以來台股上漲22.8%。今年以來集中市場平均日成交值約2007.31億元，比起2019年度平均日成交值1,200.76億元，增加67.17%。

蔡麗玲也表示，台灣資本市場健全且防疫有成，在全球各國股市普遍受疫情影響呈現劇烈震盪走勢下，台股仍維持平穩，全年僅有3月中旬至4月初的15個營業日收盤指數在萬點以下，自今年4月8日台股重返萬點後，即持續維持於萬點以上，迄年底封關日已連續186個營業日在萬點以上。接著台股在今年12月4日收盤突破萬四關卡，迄年底封關日已連續20個營業日，均穩定維持於萬四以上。

若與其他國家股市比較，今年以來截至12月30日，台股漲幅22.43%，位居國際第三名，其中韓國上漲30.75%、深圳上漲36.15%，贏過台股，其餘國家今年以來漲幅皆低於台股。