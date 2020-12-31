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2020年十大最會漲ETF出爐 這檔竟漲贏正2 ETF

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：CMoney。記者趙于萱／製表
資料來源：CMoney。記者趙于萱／製表

2020年亮麗封關！今年金融市場上演大驚奇，新冠肺炎一度重擊投資人信心，但伴隨而來是前所未見的資金狂潮，不少人荷包賺飽賺滿。觀察國人偏好投資的理財工具-ETF，不少跟進行情大漲，最佳一檔並意外由原型ETF打敗槓桿ETF創下超猛紀錄，由統一FANG+（00757）年漲92%奪冠！

今天台股亮眼封關，日股、陸股、港股等主要股市也漲多跌少，為2020年畫下完美句點。隨行情結算，今年最會漲的十大ETF也正式出爐，受惠股債匯市齊飆，槓桿型的正2 ETF不意外拿下最多席次，有五檔上榜，另有一檔反向型ETF也進榜，而最驚奇是原型的統一FANG+神龍擺尾拿下績效王。

統一FANG+鎖定特斯拉、蘋果、亞馬遜等美國十大科技強股，原先績效還不比富邦NASDAQ正2（00670L）等正2 ETF，不過年底大型科技股漲勢擴大，該ETF意外超車所有正2 ETF，榮登今年績效王。同樣連動科技股的富邦NASDAQ正2則以些微之差、年漲88%排名第二。

第三是油價大跌反向推升元大S&P原油反1（00673R）大漲87%拿下，這檔ETF上半年漲比較兇，下半年跌多漲少，全年仍有八成漲幅。接著四到七名清一色是台股正2 ETF，分別有國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50正2（00631L）、富邦臺灣加權正2（00675L）、群益臺灣加權正2（00685L），呼應台股暴漲。

再次第八名是很多人熟悉、「含積量」最高的富邦科技（0052）年漲55%拿下，今年台積電光漲幅就有60%，富邦科技大買權王受惠最大。而今年掛牌的國泰網路資安（00875）選對趨勢，上市不久就有好成績，年漲51%高居九強。第十是陸股ETF的富邦深100（00639）年漲49%，今天封關再創新高價。

至於「國民ETF」元大台灣50（0050）今年報酬率29.8%，排名全體ETF第37，績效在前五分之一強。同樣與台股ETF比，0050今年落後了富邦科技、元大電子、富邦臺灣中小（00733）、富邦台50（006208）、富邦摩台（0057）、及富邦公司治理（00692）。

但0050跑贏元大臺灣ESG永續（00850）、元大中型100（0051）及元大高股息（0056）等高股息ETF。

而單看原型ETF績效，前四名除了統一FANG+、富邦科技、國泰網路資安、富邦深100已經在全體ETF的十強上榜，其他五到十名，還有國泰臺韓科技（00735）、群益深中小（00643）、國泰費城半導體（00830）、元大電子（0053）、群益深中小+R（00643K）及富邦NASDAQ（00662）進榜。

上述共七檔科技股ETF，三檔陸股ETF，台股也有三檔。

至於今年績效最差ETF，不意外一堆反向ETF，多達八檔台、陸、美股反向ETF下跌三到四成表現落後。

但反向ETF還不是最慘，因油價大跌，元大S&P石油（00642U）下跌53%拿下倒數第二，最後一名的街口S&P布蘭特油正2（00715L）更大跌81%。另已下市的元大S&P原油正2（00672L），還掛牌時累積九成多的跌幅，表現也不理想。而績效最差的原型ETF是REITs類的FH富時不動產（00712），報酬率-24.5%，但下半年已反彈。

資料來源：CMoney。採還原權息
資料來源：CMoney。採還原權息
資料來源：CMoney
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ETF 富邦 元大

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