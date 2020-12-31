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台股封關創歷史新高收漲44.83點 三大法人買超54.04億
台股今(31)日封關，指數開高震盪，一度衝達14,760.06點，再刷新紀錄，台積電（2330）也收在歷史天價，大盤指數終場以14,732.53點作收，創下收盤歷史新高，上漲44.83點，成交量2,573.62億元，本周上漲401.11點，漲幅2.8%；三大法人買超54.04億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超49.71億元，投信買超3.89億元，自營商買超（合計）0.43億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.64億元，自營商（避險）買超8.08億元。
台股今日以14,704.53點開出，台積電領軍上攻，收在530元，創下歷史天價，激勵指數終場收在14,732.53點，續創新高，周線收紅，月線上漲1,009.64點，漲幅7.36%，今年指數上漲2,735.39點。
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