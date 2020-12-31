快訊

僅因口角竟在台南佛堂縱火釀7死 曾文彥殺人罪判處死刑

襲警輕判過去式 立院三讀：加重妨害公務罪最重判5年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股封關創歷史新高收漲44.83點 三大法人買超54.04億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今（31）日封關，指數開高震盪，一度衝達14,760.06點，再刷新紀錄，台積電（2330）也收在歷史天價，大盤指數終場以14,732.53點作收，創下收盤歷史新高。 本報系資料庫
台股今（31）日封關，指數開高震盪，一度衝達14,760.06點，再刷新紀錄，台積電（2330）也收在歷史天價，大盤指數終場以14,732.53點作收，創下收盤歷史新高。 本報系資料庫

台股今(31)日封關，指數開高震盪，一度衝達14,760.06點，再刷新紀錄，台積電（2330）也收在歷史天價，大盤指數終場以14,732.53點作收，創下收盤歷史新高，上漲44.83點，成交量2,573.62億元，本周上漲401.11點，漲幅2.8%；三大法人買超54.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超49.71億元，投信買超3.89億元，自營商買超（合計）0.43億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.64億元，自營商（避險）買超8.08億元。

台股今日以14,704.53點開出，台積電領軍上攻，收在530元，創下歷史天價，激勵指數終場收在14,732.53點，續創新高，周線收紅，月線上漲1,009.64點，漲幅7.36%，今年指數上漲2,735.39點。

自營商 台積電 三大法人 台股

延伸閱讀

台股全年大漲2735點 股王大立光跌幅達36%

亮麗封關！台積電、台股雙創新高 漲44點收14,732點

恒指封關：2020年累計跌逾3%

陽明、華航、長榮在Q4台股人氣最旺！本季爆紅前十檔 竟沒台積電

相關新聞

台股封關創歷史新高收漲44.83點 三大法人買超54.04億

台股今(31)日封關，指數開高震盪，一度衝達14,760.06點，再刷新紀錄，台積電（2330）也收在歷史天價，大盤指數...

霸王級熱錢來了 哪類股有機會再注活水？

萬寶投顧陳子榕指出，告別2020年，台股用最漂亮的姿態為新的一年打下堅實基礎及美好的想像。

亮麗封關！台積電、台股雙創新高 漲44點收14,732點

台股今（31）日亮麗封關，在護國神山台積電（2330）走高，收在最高點530元激勵下，指數終場上漲44.83點，收在14...

台股封關／台積電寫下六大驚奇 1張持股1年賺進19.9萬

台股今(31)日封關，權王台積電（2330）收在530元，上漲5元，漲幅0.95%，創下歷史新高，市值達 13.74兆元...

半導體設備鏈 強勢

台股年前看回不回，再創歷史新高，盤面上半導體股為市場資金簇擁，辛耘（3583）、千附等半導體相關設備供應鏈在台積電走揚行...

失落的股王 大立光一張全年大賠180.5萬元

台股今天封關創新高，牛氣沖天，2020年全年大漲2735.39點，漲幅22.8%；股王大立光卻逆勢大跌1805元，跌幅3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。