台股封關／台積電寫下六大驚奇 1張持股1年賺進19.9萬

台股今(31)日封關，權王台積電（2330）收在530元，上漲5元，漲幅0.95%，創下歷史新高，市值達 13.74兆元；統計今年來台積電股價上漲199元，若從去年封關起持有1張，1年來獲利19.9萬元；台積電同時也寫下股價、市值、市值飆漲居冠、美國設廠震撼彈、英特爾訂單在望、先進製程持續領先等六大驚奇，護國神山名號當之無愧。

台積電今年股價、市值雙雙創下歷史新高，今年市值飆漲5兆1,601.49億元，從去年封關的市值8兆5,829.62億元增至13兆7,431.12億元，隨著股價上漲，市值激增，全球市值排名也擠到前十二大，都寫下台積電的驚奇紀錄。

台積電5奈米製程率先量產，且獨拿蘋果 iPhone 12 系列 A14 處理器及 Mac 處理器晶片 M1等訂單；先進製程技術領先全球，目前仍無人能出其右，成為台積電營運成長的主要動能，這也是台積電今年的大驚奇之一。

英特爾在先進製程的進展上受阻，不排除將訂單外包，市場共識認為，除了台積電，也沒有別的廠商可以承接，預計來自英特爾的訂單，將是台積電另一個重要的成長動能。

另外，台積電宣布將在美國亞利桑那州投資興建12 吋晶圓廠，11月的董事會通過將投資35億美元（約合新台幣985億元）赴美國設廠，經濟部投審會也核准通過，規畫在鳳凰城設置一座12吋晶圓廠，預計2024年上半年開始生產5奈米製程產品。

台積電預計明年1月14日舉行法說會，除了第4季財報之外，對明年第1季及景氣的看法也是市場關注的焦點，期望護國神山明年持續寫下新的驚奇。