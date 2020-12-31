證交所新證券漫畫網路版上架 未發行先轟動

擁有廣大口碑、人氣爆棚的證交所證券知識系列漫畫，將於110年新春推出最新力作「雖然我的錢不夠買一張股票 但零股我可以～」。由於本集畫風生趣，尚未推出已造成漫畫迷引領期盼，網路版漫畫率先上架證交所官方網站，讀者可先睹為快。

「雖然我的錢不夠買一張股票 但零股我可以～」故事畫風及人物不同以往，有更多的圖像、生動表情融入證券交易新知及投資理財觀念，包括「逐筆交易」、「盤中零股交易」、「定期定額投資」、「公司治理」、「ETF」、「ETN」等證券知識，搭配時下流行話語打動年輕人的心，並適度加入風險觀念，為適合青年學子及新手投資人投資入門的參考書。

證交所為順應知識漫畫潮流，民國97年首度發行證券推廣漫畫，至今已出版17冊，每年推陳出新，運用日本少女漫畫畫風結合偶像劇的故事情節，受到投資人及學生喜愛，在網路留言版引發熱烈分享，顛覆傳統大眾對證券投資知識的生硬刻板印象。

本集也以全新劇情展開，主要介紹台股已實施的逐筆交易、盤中零股交易等交易新制，及適合平日忙碌、無暇研究個股的「指數股票型基金(ETF)」、「指數投資證券(ETN)」等新商品，讓投資大眾在證券投資路上更遊刃有餘。

證交所表示，為讓久候讀者先睹為快，網路版漫畫內容已上架於證交所「投資人知識網」之「數位百寶箱」下證交所電子書專區。實體漫畫則預計農曆年後陸續寄至高中職以上學校及證券商總分公司，同時放置於證交所1樓資訊展示中心。