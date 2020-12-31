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北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

2020最後交易日 權證交易增溫

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

2020最後一個交易日，台股今（31）日早盤改寫新高紀錄後，指數回測平盤震盪，市場上多空交戰，而投資人積極把握最後機會藉由權證進場操作，帶動權證市場交投增溫，今日午盤權證成交金額達19.75億元，占大盤成交金額比重提升至1.03%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例攀高至95.98%，而認售成交金額則略降至4.02%，顯示市場投資人對後市仍偏多看待。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電元富09購02（071041）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為：台積電、長榮（2603）、聯電（2303）、華邦電（2344）以及鴻海（2317）；標的股權證金額較昨日增加有聯電、長榮；而金額萎縮的則有台積電、華邦電、鴻海、國巨（2327）以及鈊象（3293）等。

指數攻高後在平盤附近震盪，今日電子股成交量能回溫，法人認為，昨日外資大舉回補，今日封關收紅盤機會高。展望後市，由於觀察到台股資金出現由電子輪動往低基期、具備轉機性題材靠攏的趨勢，這波行情也可望受惠良性的資金輪動，可望一波到底走到農曆年。

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