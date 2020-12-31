台股拉高封關機會大 蔡鎮村：假前建立避險部位
今（31）日是2020年封關最後交易日，開盤後加權指數再創新高，本月漲幅己超過7%，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，台股在前日創歷史新高點，集中市場融券餘額小幅回補，顯然是散戶認賠出場。
近30年來，年底最後交易日，漲的比例高達23年，在台股風險指標轉為中性徧多，而且外資在台股創新高之際，還大額買超台股。因此，今日拉高封關的機會大增。但是面對元旦三天長假期間，國內存在新冠疫情及國際疫情與疫苗拉鉅戰之不確定因素。
蔡鎮村認為，投資人迎接元月行情之前應瞭解元月行情不代表全是漲，依30年來，漲跌五五波，平均波幅1.1%，近十年來漲的比例為7成，其中在2020年1月，因新冠病毒疫情，造成開紅盤時重挫。然而外銷訂單持續亮眼，以及景氣對策信號達30分，還有不少公司對未來展望樂觀。因此，投資人布局訂單能見度高且期間長的相關個股時，長假前建立適量避險，短線交易人慬以選擇權買方為宜。
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