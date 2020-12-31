台股再刷新高 漲16點開在14,704點

2020封關日台股早盤再創新高紀錄，受惠於昨（30）日美股溫和上揚，四大指數收盤全數上漲，帶動台股開盤上漲16.83點，開在14,704.53點。

由於英國批准阿斯利康疫苗可以全球施打，加上市場期待未來將有更多財政刺激，帶動景氣循環股普遍走高、小型股表現強勢。不過，大型科技股FAANG與微軟則表現落後，收盤全數下跌，而壓抑三大指數上漲幅度。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲73.89點，或0.24%，收在30409點；標普500指數上漲5點，或0.13%，收在3732.04點；Nasdaq指數上漲19.78點，或0.15%，收在12870.0點；費半指數上漲45.72點，或1.66%，收在2783.77點。

展望後市，統一投顧認為，台股在外資大回補買超權值股，指數收盤再創歷史新高，整體多頭格局不變。考量今年第4季上市櫃公司業績大爆發，財報利多可期；加上明年第1季電子及傳產利多消息不斷，且新台幣走勢強勁推升資金行情，台股可望持續上攻，指數仍有高點可期。建議持續偏多操作，選股聚焦蘋概股、半導體、漲價概念股、航運、鋼鐵、汽車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。