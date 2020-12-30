搶布局封關與元月行情 法人點評投信與外資買超股

封關倒數，外資今（30）日大力敲進權值股，帶動台股創高，法人指出，內外資買超標的持續聚焦產業轉機股，相關標的挾籌碼優勢，或可於元月有表現機會，惟須留意來到財報公布周，體質差且漲多高乖離的個股將有法人減碼出場的修正壓力。

外資今天買超台股268億元，為12月以來第二大單日買超量，也為歷來第11大單日買超量，累計今年以來賣超量縮減至5,453億元；外資籌碼大舉挹注，電金傳權值股、高價股全面表現，台股也攻上歷史收盤新高。

今天買超逾萬張的標的有15檔，當中除華邦電、聯電、台積電、鴻海、長榮等之外，其餘皆為金融股，致使金融股成交比重來到5.3%，為11月30日5.4%以來新高；買超最多的非金融股為華邦電3.3萬張，買超最多的金融股為新光金2.9萬張。

兆豐國際投顧董事長李秀利、日盛投顧總經理鍾國忠表示，外資等法人除了持續布局未來看好標的，也因摩台期等海外期貨和周選擇權等衍生性商品結算，牽動其於下午1時後進場，鎖定標的以基期較低且權值占比高的台塑四寶和金融股等進行拉抬。

投信方面，今天賣超6億元，連二日賣超，有別於外資，維持自12月下旬賣多於買的操作，但累計全年以來買超422億元；今天買超標的以中小型利基股為主，逾千張的標的有華邦電、旺宏、中鴻、強茂、順德、元太。

李秀利表示，台股在11月底進行過一次籌碼換手，盤面資金在12月持續於族群中輪動，可觀察近兩周內外資法人買超的標的，挾籌碼優勢，相關個股或可於元月有表現機會。

統計外資近十日買超標的以市值千億元以上的個股為大宗，買超前五個股依序為鴻海、華新、新光金、日月光投控、台積電等，買超4~7萬張；投信近十日多著墨於非電族群，買超前五個股有開發金、群創、興富發、聯電、遠雄等，張數介於2~32萬張。

鍾國忠指出，產業面為股價驅動因子，內外資法人未來應仍會以具有營運表現的標的布局，當中包括了近期熱門的運輸、鋼鐵、造紙、面板、記憶體等漲價題材股，投資人可藉下周營收公告期間，觀察產業續航力道，並留意體質較差且漲多高乖離的個股將受到法人減碼出場的壓力。