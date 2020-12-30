台積電領軍…台股漲215點收14,687點 再創新高

台股今（30）日續改寫歷史新高紀錄，早盤一度回測平盤，不過在權王台積電（2330）回神領漲，加上終場收在最高525元下，多方發動攻勢，指數大漲215.65點，收在14,687.7點，距離盤中高點14,695僅8點，成交量達2,617.61億元。

美股期貨電子盤走揚、亞洲主要股市也呈現上漲，僅日股壓在盤下震盪。台股今日各類股齊揚，又以塑化、金融股漲幅最為亮眼，其中，台塑（1301）、南亞（1303）、台達化（1309）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、華南金（2880）等漲幅皆在2%以上，證券類股如：宏遠證（6015）、致和證（5864）等紛紛攻上漲停板。

此外，宅經濟發威，帶動遊戲類股受到資金矚目，網龍（3083）、宇峻（3546）等亮燈攻漲停，而電子股今日也有買單點火，金麗科（3228）、江興鍛（4528）等也大漲來到漲停價位，權值股的聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）以及大立光（3008）也紛紛上漲作收。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期盤面強勢類股主要集中在具有漲價題材或低基期的原物料、運輸等類股，然台股電子股在科技新品訂單暢旺的備貨行情帶動下，預期仍為未來多頭要角，隨著資訊科技及遠端應用商機持續發酵，加上各科技大廠的新款手機推出後持續熱銷，配合年終採購旺季效益，後市不看淡。