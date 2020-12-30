股市迎封關交易再創高 券商股大漲同慶賀
股市將迎封關交易了，股市指數今(30)日又創歷史新高，證券股今日全面大漲，反映券商今年在自營與經紀等業務的大豐收。
宏遠證（6015）、康和證（6016）、致和證（5864）及大展證（6020）在午盤紛紛攻上漲停板價，大慶證（6021）、福邦證（6026）、群益證（6005）及統一證（2855）都同步走高。
今年累計到11月全體證券商稅後淨利498.42億元，較去年同期成長33.62%。累計前11月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加56.49%；承銷業務淨利則較去年同期成長13.65%；若排除因發行認售權證大幅虧
損的個別證券商，餘全體證券商稅後淨利為536.41億元，較去年同期稅後淨利364.5億元成長47.16%。
12月的股市量價又同步俱揚，絕大多數券商映獲利豐碩，今日資金湧進券商股而拉抬券商股大幅走高。
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