台股續創新高 權證交投積極

2020封關倒數，台股今（30）日震盪走高，再度改寫盤中新高價位，盤中漲逾百點，一度來到14,589點，連帶權證市場交投熱絡，今日午盤權證成交金額達19.76億元，占大盤成交金額比重升至0.95%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例達94.37%，略為降溫；而認售成交金額則略增至5.63%。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電元富09購02（071041）。而標的股權證金額增加有創意（3443）以及鈊象（3293）；而金額萎縮的則有長榮（2603）、鴻海（2317）、中美晶（5483）以聯電（2303）等。

塑化、金融股帶動指數上攻，電子權值股今日呈現穩盤表現，法人認為，近期原物料在反應漲價題材，吸引市場目光，可留意近期整理的電子股有機會於元月接棒演出，展望後市，台股企業獲利成長預估維持強勁，估計2021年台股仍可維持雙位數增長，推升台股後續上漲空間，不過短線須提防漲多股於年底出現調節壓力。