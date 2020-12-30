PVC需求強勁、價格喊漲 台塑等塑化股盤中走揚

塑化原料近期包括EVA（乙烯醋酸乙烯共聚物）、PVC（聚氯乙烯）的價格都已經悄悄出現大漲走勢；尤其，最近市傳出北美大型的乙烯裂解廠又停工，使得PVC供應量吃緊、價格大漲，印度、孟加拉等部份地區對於PVC需求強勁，12月PVC的價格都已經高於市場行情每噸1290美元，像印度市場已經出現喊到1500美元，而且元月價格就會再度大漲。法人推估PVC價格上漲，台塑（1301）、華夏（1305）第4季業績跟著受惠。

根據最近業界傳出來訊息，因為乙烯裂解廠傳出停工訊息，在上淭原物料供應吃緊，PVC價格最近變化最近比較特別，PVC在11月東南亞、中國地區的售價每噸約1100美元，12月東南亞來到1220美元，漲幅約10%，中國報價則是1150美元，至於最價格波動比較大的印度跟孟加拉地區，12月的價格每噸分別為1290及1350美元。

然而最近印度跟孟加拉擔心PVC缺料，很多客戶都開始針對PVC搶料，而且市場認為，下個月PVC價格還是會持續上漲，印度市場除非長期客戶，價格還會維持在每噸1290美元，有些急單已經出現賣到每噸1530美元，漲幅達18%，其中，特殊規格更己經出現每噸1600美元。

法人也分析，至於EVA價格也是居高不下，也會挹注在台塑、台聚（1304）、亞聚（1308）第4季的營運；今天在台塑、台化（1326）、台塑化（6505）領軍上漲，二線塑化股走勢強勁，漲褔達1%以上。

隨著航運股大漲後，市場都開始注意關原物料的漲價題材，已經有一段時間被市場忽略塑化股，也因為基本面回升，開始受到市場注意，目前價格反彈最明顯分別為EVA跟PVC，至於冷冬相關的原物料供應概念股也開始受到重視。台塑四寶今天股價領軍塑化股反彈；其中，台塑漲幅達1.2%，最高價格來到95.2元，台化是紡織業主要供應業者，今天也成為抗寒概念股領頭羊，盤中最高來到83.9元，漲幅達3%，台塑化也受惠於油價上漲，盤中來到97.5元，股價也受惠，一度漲幅達2.2%。

今天二線的塑化股走勢也很強勁，台聚一直是最近法人看好的個股，已有國內的法人報告喊價上看24元；另外，亞聚、台化、國喬（1312）幅也都在1%以上，PVC生產大廠華夏早盤一度走強，漲幅達4%，市場出現獲利了解賣壓，股價被壓回到平盤附近，不過，市場還是持續看好各項塑化原物料上漲後，各業者的第4季及明年第1季營運會續進補。