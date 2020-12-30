今年市值增加金額前十大個股 台積電奪冠、聯發科亞軍

台股頻頻刷新歷史新高，在封關倒數之際，統計今年來市值增加前十大個股發現，護國神山台積電（2330）不論是個股市值或是市值增加金額都穩居冠軍寶座，今年來股價上漲184元，市值大增4.77兆元；聯發科（2454）、聯電（2303）分別奪下今年來市值飆漲的亞軍及季軍。

台股大盤指數位居歷史高檔區，近期屢創新高，統計至12月29日，大盤指數收在14,472.05點，今年來已大漲2,474.91點，漲幅20.62%；推升大盤站上萬四大關的首要功臣首推台積電，另外，今年來股價表現亮眼，推升市值排名往前的還有聯發科、聯電、台達電（2308）等。

統計今年來市值增加前十大個股依序是台積電、聯發科、聯電、台達電、矽力-KY（6415）、長榮（2603）、南電（8046）、聯詠（3034）、亞德克-KY、瑞昱（2379）等；台積電市值穩居台股上市櫃公司之冠，今年來股價最高曾衝上525元的歷史天價，台積電股價一路走高，是助攻台股登上歷史新高的主要動能。

台積電以12月29日股價收在515元來計算，市值達13.35兆元，今年來市值增加4.77兆元，市值增加居冠；聯發科則是市值增加的第二名，以股價734元計算，市值達1.16兆元，今年來股價上漲290.5元，市值激增4,621.4億元，擠進兆元市值行列。

聯電今年來也是漲勢亮麗，股價衝上18年多的波段新高，以47.4元股價計算，市值達5,888.2億元，今年來股價上漲30.95元，市值增加3,959.6億元，居市值增加第三多個股。

以今年市值排名前十大來看，依序是台積電、鴻海（2317）、聯發科、台塑化（6505）、中華電（2412）、台達電、國泰金（2882）、台塑、聯電、南亞（1303）；其中，多檔個股是今年市值飆漲的領先個股，台達電也是今年表現亮眼的公司，市值達6,636.6億元，今年市值增加2,701.4億元。