今年度十大熱門ETF榜 0056拿下冠軍

Yahoo奇摩股市App公布2020年度十大熱門ETF榜，元大高股息（0056）拿下冠軍，元大S＆P原油正2（00672L）下市慘成第二！

2020年度十大熱門ETF榜為：元大高股息、元大S&P原油正2、元大台灣50（0050）、富邦VIX（00677U）、元大S&P石油（00642U）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50反1（00632R）、國泰台灣5G+（00881）、國泰股利精選30（00701）及街口布蘭特油正2（00715L）。

延續第4季榜單，年度熱門ETF榜依然由元大高股息和元大台灣50高居第一、三名，上榜第二名的則是因油價崩跌、淨值下探、最終下市而造成轟動的元大S&P原油正二。避險性質的槓桿型ETF富邦VIX和元大台灣50反一同樣備受矚目，分別排名年度熱門ETF榜第四、七名。除了元大S&P原油正2之外，槓桿型ETF另有街口布蘭特油正2也榜上有名。

國泰投信今年一口氣發行三檔新ETF，且全數擠進年度十大熱門EFT榜，包括強調高配息、符合ESG概念的第六名國泰永續高股息、鎖定5G供應鏈符合成長及獲利條件公司的第八名國泰台灣5G+、與訴求高股息低波動的第九名國泰股利精選30。此局面也正式打破以往ETF多半由富邦、元大投信主導的局面，顯見ETF市場已是散戶投資主要標的。