今年度十大熱門台股榜 台積電擠下二連霸主鴻海奪冠

Yahoo奇摩股市App今（30）日公布2020年度十大熱門台股榜，台積電（2330）業績噴發上位奪冠，擠下二連霸鴻海（2317）。

020年度十大熱門台股榜為：台積電、鴻海、國巨（2327）、聯電（2303）、旺宏（2337）、欣興（3037）、群創（3481）、聯發科（2454）、友達（2409）及華新科（2492）。

Yahoo奇摩股市App盤點出年度十大熱門台股榜，2020年由電子股再度包辦榜單，晶圓代工、被動元件、面板股熱力不退！今年護國神山台積電奪冠，擠下蟬聯榜首兩年的鴻海。挺過疫情期間市場恐慌性下殺，台積電業績節節噴發，推升股價最高來到525元，名列全球十大市值個股，2021年蘋果、超微等大單挹注有望再創新猷。

退居第二名的鴻海一直是散戶的心頭好，歷經郭台銘閃電交棒震盪後，業績在新任董事長劉揚偉帶領下逐漸攀升，看準5G、伺服器應用、電動車零組件等需求，有望帶動明年資通訊產業景氣。此外，受到面板驅動IC、電源管理晶片等強勁需求拉抬，另一晶圓代工大廠聯電訂單持續爆滿，預估今年第4季營收將超過15億美元，攻占年度熱門台股榜第四名。

被動元件兩大龍頭華新科、國巨登榜第三、十名，5G及車用電子需求強勁，國巨先前併購的基美（KEMET）發揮在車用市場的競爭力，帶來獲利高的訂單。華新科則將在高雄設新廠，搶攻5G基礎建設、雲端、物聯網市場。隨著宅經濟、遠距商機的增長，全球消費性電子需求回春，帶動面板股備受投資人關注，推動面板三虎中的群創、友達，分別排名第七、九名。

其他入榜的還有，排名第五的旺宏因編碼型快閃記憶體後市看俏，股價持續攀高；排名第六的欣興在全球IC載板廠商中占比達15%，隨著ABF載板規格不斷升級，明年業績持續看漲；以及排名第八的台灣IC設計業龍頭老大聯發科，全年營收可望突破100億美元。