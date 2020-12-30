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今年第4季五大爆紅ETF 由0056奪冠

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

Yahoo奇摩股市App公布2020年第4季五大爆紅ETF榜單由號稱國民ETF的元大高股息（0056）奪冠，元大高股息在10月底除息，雖曾一度走跌，但因小資族「存股」心態帶動盤中零股交易量，且在12月初順利填息，讓投資人在40天內賺到10%的帳上獲利。

今年第4季五大爆紅ETF為：元大高股息、富邦VIX（00677U）、元大台灣50（0050）、元大台灣50反1（00632R）及國泰永續高股息（00878）。

美股與台股頻頻創下新高，但投資人的保守心態同樣浮現，帶動富邦VIX和元大台灣50反一擠進熱門榜，分別搶下榜單第二名及第四名。另一方面，隨著台積電股價節節攀升，元大台灣50順利奪下榜單季軍。而新上市不久的國泰永續高股息ETF則因市場高度重視ESG概念而位居第五名，是目前投資人數最多、規模最大的ESG型ETF。

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