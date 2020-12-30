陽明躍居今年Q4十大爆紅台股榜首 運輸類股占榜三名

Yahoo奇摩股市App今(30)日公布今(2020)年第4季十大爆紅台股榜及2020年十大熱門台股榜。綜觀第4季，疫情趨動加上電商旺季，陽明（2609）、華航（2610）、長榮海運（2603）等運輸類股搶攻三席次，華邦電（2344）、同致（3552）、中鋼（2002）、漢磊（3707）、日月光（3711）則皆逆勢成長入榜！

Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的季成長幅度公布第4季十大爆紅台股榜；陽明、華邦電、華航、同致、中興電（1513）、國碩（2406）、中鋼、長榮海運及日月光。

與前三季明顯不同的是運輸類股占榜三名：疫情影響加上「黑五」、「雙十一」、「雙十二」等年末電商旺季讓貨運需求大增，營運一度陷入困境的陽明鹹魚翻身，榮登第4季十大爆紅台股榜第一名，排名第三的華航是疫情肆虐下全世界少數獲利的航空公司，第九名的長榮海運股價則創下掛牌30年來歷史新高。

拿下排行榜亞軍的記憶體大廠華邦電今年表現亮眼，因為轉投資的新唐（4919）併購Panasonic半導體事業部，營收大幅增加，同時因產品漲價效益，營運動能持續強勁。同樣受益於市場回溫的同致因中國汽車市場復甦，加上新車款搭載的超音波、影像電子系統出貨量上揚，帶動公司營運排名第四。

此外，經濟部修訂用電大戶條款，近300家企業未來五年內須完成設置契約容量10%的綠電，力圖轉型的中興電選擇布局燃料電池及太陽能電廠，成為業績成長動能，而國碩也跨足太陽能電站開發，分別搶下第五名與第七名的好成績。國內鋼鐵業龍頭中鋼受到全球市場「V型」反轉，在第四季重回榜單，排名第八。晶圓代工業者漢磊化合物半導體業務明顯成長、日月光則封裝打線產能全滿，分別為拿下第六、第十名，不見疫情影響，業績大幅回溫，營運樂觀看待。